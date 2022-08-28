Чемпионат мира по волейболу-2022. Бразилия сыграет с Японией, Франция против Словении и другие матчи

28 августа в Польше и Словении пройдут очередные матчи первого группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования. Сборная России не выступит на ЧМ из-за санкций.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Любляна, Словения

Куба – Катар – 12.00

Бразилия – Япония – 15.00

Положение в группе: Япония – 3 очка (1 игра), Бразилия – 2 (1), Куба – 1 (1), Катар – 0 (1).

Группа C

Катовице, Польша

США – Болгария – 18.30

Польша – Мексика – 21.30

Положение в группе: США – 3 (1), Польша – 3 (1), Болгария – 0 (1), Мексика – 0 (1).

Группа D

Любляна, Словения

Германия – Камерун – 18.30

Франция – Словения – 21.30

Положение в группе: Франция – 3 (1), Словения – 3 (1), Камерун – 0 (1), Германия – 0 (1)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и 4 лучшие команды из занявших третьи места.