«МЮ» и Антони завтра подпишут контракт до 2027 года с опцией продления

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Вингер «Аякса» Антони продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Клубы согласовали трансфер 22-летнего хавбека. В понедельник бразилец заключит с «МЮ» контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Сделка оценивается в 100 млн евро. Ранее сообщалось, что эта сумма включает себя различные бонусы.

В это межсезонье из «Аякса» в «МЮ» также перешли главный тренер Эрик тен Хаг и защитник Лисандро Мартинес.

Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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