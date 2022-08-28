Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней. Последний – за победу СКА-1946 в Кубке Харламова

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Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней. 

Главный тренер, заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор СКА и первый вице-президент ФХР поделился фото с наградами в телеграм-канале. 

«Работаем! 🇷🇺🏒💪» – написал Ротенберг в комментарии. 

Роман Ротенберг получил перстни за победу сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, за победу сборной России U16 на юношеской Олимпиаде-2020, за две победы СКА в Кубке Гагарина (2015, 2017 годы) и за победу СКА-1946 в Кубке Харламова в этом году. 

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

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