«Пидорасы. Просто лучшее, #####, судейство». Защитник «Факела» Божин после матча со «Спартаком»

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Защитник «Факела» Сергей Божин нецензурными словами описал работу судьи Артема Любимова.

Воронежская команда вчера потерпела поражение от «Спартака» (1:4) в 7-м туре Мир РПЛ.

«Просто, ##### [блин], лучшее, ##### [нафиг], судейство. Пидорасы», – сказал Божин, уходя в раздевалку. Видео с реакцией игрока было опубликовано в телеграм-канале «Обригадо, мистер».

Абаскаль о том, что игроки «Спартака» падали и привлекали внимание судьи: «Вопрос не отображает того, что было на поле. Мы больше били и атаковали»

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