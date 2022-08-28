Руководство «Челси» хотело строить атаку вокруг Роналду, но Тухель был против – после разговора с Рангником

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Стало известно, почему Криштиану Роналду не перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

По сведениям The Times, новое руководство «синих» было заинтересовано в подписании португальца и считало, что вокруг него можно перестроить атаку клуба. Против трансфера выступил главный тренер Томас Тухель.

Утверждается, что нежелание немца работать с Роналду стало следствием разговоров с Ральфом Рангником, возглавлявшим «МЮ» во второй половине прошлого сезона.

В АПЛ-2021/22 Криштиану забил 18 голов за 30 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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