Руководство «Челси» хотело строить атаку вокруг Роналду, но Тухель был против – после разговора с Рангником

Стало известно, почему не перешел из в .

По сведениям The Times, новое руководство «синих» было заинтересовано в подписании португальца и считало, что вокруг него можно перестроить атаку клуба. Против трансфера выступил главный тренер .

Утверждается, что нежелание немца работать с Роналду стало следствием разговоров с , возглавлявшим «МЮ» во второй половине прошлого сезона.

В АПЛ-2021/22 Криштиану забил 18 голов за 30 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.