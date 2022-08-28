Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил вернуть домой чеченских бойцов, которые неподобающе ведут себя за пределами республики.

Кадыров провел совещание, на котором дал указания: не нарушать закон, никого не оскорблять, не вести себя неподобающим образом, не нарушать культуру России и Чечни и не выходить за рамки дозволенного.

Кроме того, Кадыров заявил, что боец поп-ММА Шовхал Чурчаев будет наказан за нападение на Персидского Дагестанца на подкасте.

Недавно в Махачкале произошла драка с участием известного мма-блогера : из-за припаркованной в неположенном месте машины случился конфликт между Тамаевым и местным жителем, которым оказался чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов.