Камбэк «Спартака» и осечка «Динамо», 9 голов «Ливерпуля» и хет-трик Холанда, поул Сайнса в Бельгии, ничьи «Баварии» и «Юве», титулы Касаткиной и Самсоновой, «Барса» зарегистрировала Кунде и другие новости

1. В субботу в Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Факел» (4:1), пропустив первым. Победный мяч забил 19-летний Даниил Денисов, также отличились Роман Зобнин, Квинси Промес (у него уже 7 голов и 3 ассиста в 7 турах) и Мачей Рыбус. «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (2:2), ведя 2:0, а защитник Роберто Фернандес был удален с поля. «Ахмат» вдесятером проиграл «Крыльям Советов» (1:2), вратаря грозненцев Михаила Опарина удалили на 30-й минуте.

2. В АПЛ «МЮ» обыграл «Саутгемптон» (1:0) благодаря голу Бруну Фернандеша, а Роналду вышел на 68-й минуте и ни разу не пробил, точность пасов – 50%. «Ливерпуль» раскрошил «Борнмут» (9:0), забив 5 голов в 1-м тайме (Роберто Фирмино набрал 2+3, Луис Диас сделал дубль). «Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер» (2:1) благодаря дублю Рахима Стерлинга.

«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 против «Кристал Пэлас» (4:2) – а все потому, что Эрлинг Холанд сделал 13-й хет-трик в карьере (у норвежца уже 6 голов за 4 матча в АПЛ). «Арсенал» вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Габриэла на 85-й минуте и продолжает лидировать в чемпионате.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии-2022, Карлос Сайнс – 2-й, Серхио Перес – 3-й. Впрочем, Ферстаппен начнет гонку с конца решетки из-за моторных штрафов, как и Шарль Леклер из «Феррари», а с поул-позиции в воскресенье стартует Сайнс.

4. В Серии А «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью (1:1): на гол Душана Влаховича ответил Тэмми Абрахам, забивший головой после передачи Пауло Дибалы боковыми ножницами. «Милан» победил «Болонью» (2:0) благодаря голам Рафаэла Леау и Оливье Жиру – с паса Леау.

5. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Дарью Сэвилл в финале в Гранби, взяв второй титул за месяц. Людмила Самсонова победила Александру Саснович в финале в Кливленде, выиграв третий титул в карьере.

6. В Бундеслиге «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» из Менхенгладбахом (1:1) – всему виной рекордные 19 сэйвов Яна Зоммера. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Герту» (1:0) на выезде благодаря дебютному голу Антони Модеста.

7. «Барселона» наконец зарегистрировала защитника Жюля Кунде. Матч с «Вальядолидом» – в воскресенье.

8. Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Адана Демирспор» второй раз подряд, получил желтую и, ни разу не пробив, был заменен в перерыве на Балотелли.

9. «МЮ» готов предложить «Наполи» 100 млн евро за Осимхена и покрыть 85% зарплаты Криштиану Роналду в случае его перехода в неаполитанский клуб.

10. Алексей Вагин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи, Пащенко – 2-й, Латыпов – 3-й, Халили – 4-й, Бабиков – 6-й, Гараничев – 7-й. В женской гонке победу одержала белоруска Динара Алимбекова, Шевченко – 2-я, Дербушева – 3-я, Гербулова – 4-я, Казакевич – 5-я.

11. Кипрский «Арис» хочет арендовать Александра Кокорина у «Фиорентины». Агент игрока подтвердил эту информацию.

12. Френки де Йонг решил остаться в «Барселоне» и готов обсудить с клубом реструктуризацию контракта.

13. «Локомотив» купил 19-летнего защитника АЕК Марио Митая. Контракт подписан на 5 лет.

14. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал отцом: у него и его жены Анны родилась дочь.

15. «Уфа» близка к снятию с Первой лиги из-за финансовых проблем.

Цитаты дня.

Терюшков о «Химках»: «У нас какая-то деградация, мы не прогрессируем. Если не улучшатся результаты, Писарев может быть уволен»

Привалова о критике со стороны легкоатлетов: «Их страна кормит, поит. Может быть, тем, кто жалуется, напомнить, какая у нас средняя зарплата по стране?»

Дарюс Каспарайтис: «Хочу, чтобы все вернулось к миру. Как наши добрые 90-е, где все дружили»

Романцев верит, что ошибка Умярова – это карма: «Футбол нетерпим к тем, кто преступает его законы, один из которых гласит – побеждай только игрой»

Эрик тен Хаг: «Мы хотим, чтобы Роналду остался в «МЮ»