Кубок Содружества. Латыпов, Бабиков, Халили, Смольский, Гараничев и Лазовский выступят в масс-старте

28 августа в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.

Предварительный старт-лист

Антон Бабиков (Россия)

Алексей Вагин (Россия)

Эдуард Латыпов (Россия)

Петр Пащенко (Россия)

Карим Халили (Россия)

Александр Поварницын (Россия)

Антон Смольский (Беларусь)

Евгений Гараничев (Россия)

Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Максим Воробей (Беларусь)

Степан Данилов (Беларусь)

Евгений Емерхонов (Россия)

Кирилл Стрельцов (Россия)

Рустам Каюмов (Россия)

Полный список можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи