Группа 25/17 и Мария Русакова записали новый гимн «Авангарда». В нем есть строчка: «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов»

Представлен новый гимн .

Новую песню для омского клуба записали группа 25/17 и Мария Русакова, которые исполнили ее во время презентации состава команды в Омске перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.

В песне есть строчка, связанная с председателем совета директоров «Авангарда» : «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов».

Авторы слов – 25/17 и команда авторов продюсерского центра Игоря Матвиенко, музыки – команда авторов продюсерского центра Игоря Матвиенко.

Крылов занял руководящую должность в «Авангарде» в марте 2018 года. При функционере команда впервые выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.