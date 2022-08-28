Группа 25/17 и Мария Русакова записали новый гимн «Авангарда». В нем есть строчка: «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов»

Представлен новый гимн «Авангарда».
Новую песню для омского клуба записали группа 25/17 и Мария Русакова, которые исполнили ее во время презентации состава команды в Омске перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.
В песне есть строчка, связанная с председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым: «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов».
Авторы слов – 25/17 и команда авторов продюсерского центра Игоря Матвиенко, музыки – команда авторов продюсерского центра Игоря Матвиенко.
Крылов занял руководящую должность в «Авангарде» в марте 2018 года. При функционере команда впервые выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.