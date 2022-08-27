Захарян все ближе к «Челси», Головин против Черчесова в Лиге Европы, «Спартак» подписал Кейта Бальде, Шлеменко нокаутировали за 21 секунду и другие новости

1. Арсен Захарян действительно близок к переходу в «Челси»: согласование сделки находится на финальной стадии. Получать в Англии хавбек будет чуть меньше миллиона фунтов. Арсен соответствует всем необходимым для перехода в АПЛ требованиям, теперь нужно пройти медосмотр и получить визу. «Динамо» при этом хотело бы сохранить Захаряна до конца сезона, однако «Челси» он нужен уже сейчас. Мы уже разобрали, какую роль игрок получит в команде и с кем будет конкурировать.

2. «Монако» Головина и «Ференцварош» Черчесова сыграют друг с другом в группе Лиги Европы. «МЮ» выпали «Сосьедад» и «Шериф», все результаты жеребьевки – здесь. В Лиге конференций «Фиорентина» сыграет с «Истанбулом», «Хартс» и латвийским РФШ. Также УЕФА показал официальные мячи обоих турниров.

3. «Спартак» подписал Кейта Бальде – бывшего нападающего «Монако», «Интера» и «Лацио». Сенегалец взял 9-й номер. Трансфер зарегистрировали без сложностей – завидуешь, «Барселона»? Похоже, что нет, ведь каталонцы тоже внесли в заявку своего последнего новичка – Жюля Кунде.

4. Александр Шлеменко проиграл нокаутом за 21 секунду Александру Иличу на турнире RCC 12.

5. В стартовом матче 7-го тура Мир РПЛ «Химки» без своего главного тренера разгромно уступили «Сочи» – 1:4. После отставки Юрана у команды три поражения подряд с общим счетом 2:10. Нобоа сделал дубль с пенальти, а мог и хет-трик оформить, но его третий удар с точки пришелся в перекладину.

6. «Лацио» в красочном матче обыграл дома «Интер» (3:1) в 3-м туре Серии А.

7. В сезоне-2026 в «Формуле-1» появится новая команда – об участии в гонках объявила «Ауди».

Первую практику Гран-при Бельгии выиграл Карлос Сайнс, вторую – Макс Ферстаппен. Леклер, Ферстаппен, Норрис, Окон, Шумахер и Боттас получат штрафы за замену моторов.

8. Трансферы. «Ньюкасл» установил свой трансферный рекорд, купив Исака у «Сосьедада» за 65+5 млн евро. «Ювентус» арендовал Милика с правом выкупа. Антони рвется в «Манчестер Юнайтед», но «Аякс» не отпускает его даже за 90 млн евро. «Челси» и «Лестер» согласовали трансфер Фофана.

9. ЭСК РФС признала, что второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо» был засчитан ошибочно.

10. Экс-игрока сборной России Федькова условно пожизненно отстранили за удар судье головой в лицо в матче детских команд.

11. На матч-открытие волейбольного ЧМ в Любляне между Бразилией и Кубой пришли 350 зрителей. Турнир должен был пройти в России.

12. Трусова, Усачева, Дэвис и Смолкин прошли третью проверку на допинг в РУСАДА с начала года, Щербакова и Валиева – первую.

Цитаты дня

Алаев о бане России: «УЕФА и ФИФА вынесли слишком жесткое наказание, да и аргументы у них абсурдные»

Семак о «Зените» и словах Денисова: «Почему другие не могли выиграть? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных, а стоимость состава была и выше»

Депутат Пайкин: «Крымский футбол будет интегрирован в российский. Это неизбежный процесс, несмотря на позицию УЕФА»

Судья-гей Беневенуто: «30-40% людей, связанных с футболом, гомосексуальны или бисексуальны»

Алаев о Fan ID: «Не катастрофа, но посещаемость пугающая. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять»