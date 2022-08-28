ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков из-за недопуска российских фигуристов к международным соревнованиям

Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В связи с конфликтом между Россией и Украиной, за которым последовали санкции США и стран Европейского Союза против России, ISU оценил факторы риска для своего финансового состояния.

ISU имеет ограниченные деловые связи с российскими контрагентами, поставщиками услуг и российскими банками и, следовательно, не подвергается серьезному финансовому воздействию.

Однако начало конфликта на Украине и принятое Советом ISU защитное решение не допускать к участию фигуристов и официальных лиц из России и Беларуси привело к другим пагубным последствиям для деятельности организации.

В частности, отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в марте 2022 года привело к снижению доходов от продажи медиа-прав в России.

Проведение турниров ISU в России и Беларуси имело бы негативные последствия.

Учитывая вышеупомянутые события, связанные с пандемией и конфликтом на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2 500 000 швейцарских франков (2 589 592 долларов) на покрытие убытков во время кризисных ситуаций», – говорится в финансовом отчете ISU.