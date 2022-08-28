«Челси» интересуется вингером «Кристал Пэлас» Заа

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«Челси» намерен подписать игрока в атакующую линию до закрытия трансферного окна.

Лондонский клуб интересуется вингером «Кристал Пэлас» Уилфридом Заа.

В прошлые годы «Пэлас» требовал за полузащитника порядка 80 млн фунтов, однако сейчас у него остается последний год по контракту, что может заставить клуб продать ивуарийца гораздо дешевле.

«Челси» также работал над трансфером форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, однако пока клубам не удается договориться об условиях трансфера.

Также сообщалось об интересе «синих» к хавбеку «Эвертона» Энтони Гордону и полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

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