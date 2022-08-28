«Челси» интересуется вингером «Кристал Пэлас» Заа

«Челси» намерен подписать игрока в атакующую линию до закрытия трансферного окна.
Лондонский клуб интересуется вингером «Кристал Пэлас» Уилфридом Заа.
В прошлые годы «Пэлас» требовал за полузащитника порядка 80 млн фунтов, однако сейчас у него остается последний год по контракту, что может заставить клуб продать ивуарийца гораздо дешевле.
«Челси» также работал над трансфером форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, однако пока клубам не удается договориться об условиях трансфера.
Также сообщалось об интересе «синих» к хавбеку «Эвертона» Энтони Гордону и полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.