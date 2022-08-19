Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей

Теги допинг WADA Андерс Сульхейм антидопинговое агентство Норвегии Легкая атлетика

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) могут лишить статуса соответствия из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса. 

По законодательству Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Этот закон действует в Норвегии не менее двух лет.

Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA. 

Спортивные власти страны опасаются, что в 2023 году WADA может лишить ADNO статуса соответствия и применить санкции к норвежскому спорту. 

«Это вопрос первостепенной важности. Мы не хотим спорта, в котором можно до 18 лет принимать допинг и обходиться без тестов, что позволяет обмануть и получить несправедливое преимущество.

Одним из последствий может стать запрет на проведение международных соревнований в Норвегии. Если WADA вынесет такое решение, мы не сможем принимать чемпионаты Европы, мира, Олимпийские и Паралимпийские игры», – заявил глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм.

«Федерации могут потерять право участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах. Может быть запрещено проводить турниры на территории Норвегии. Конечно, это будет очень серьезно», – заявил генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас. 

Вопрос предлагается решить изменением местного законодательства. 

«Нам нужна правовая основа, которая позволит несовершеннолетним проходить тестирование на допинг без согласия родителей», – отметил Нильс Эйнар Аас. 

В 2023 и 2025 годах в Норвегии должны пройти чемпионаты мира по гандболу, а в 2026 и 2028 годах – чемпионаты Европы. 

«Мы не можем допустить перенос турниров, необходимо сесть за стол переговоров и найти решение. От запрета никто не выиграет», – заявил президент Норвежской гандбольной ассоциации Каре Гейр Лио.

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