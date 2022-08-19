Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) могут лишить статуса соответствия из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса.

По законодательству Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Этот закон действует в Норвегии не менее двух лет.

Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

Спортивные власти страны опасаются, что в 2023 году WADA может лишить ADNO статуса соответствия и применить санкции к норвежскому спорту.

«Это вопрос первостепенной важности. Мы не хотим спорта, в котором можно до 18 лет принимать допинг и обходиться без тестов, что позволяет обмануть и получить несправедливое преимущество.

Одним из последствий может стать запрет на проведение международных соревнований в Норвегии. Если WADA вынесет такое решение, мы не сможем принимать чемпионаты Европы, мира, Олимпийские и Паралимпийские игры», – заявил глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм.

«Федерации могут потерять право участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах. Может быть запрещено проводить турниры на территории Норвегии. Конечно, это будет очень серьезно», – заявил генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас.

Вопрос предлагается решить изменением местного законодательства.

«Нам нужна правовая основа, которая позволит несовершеннолетним проходить тестирование на допинг без согласия родителей», – отметил Нильс Эйнар Аас.

В 2023 и 2025 годах в Норвегии должны пройти чемпионаты мира по гандболу, а в 2026 и 2028 годах – чемпионаты Европы.

«Мы не можем допустить перенос турниров, необходимо сесть за стол переговоров и найти решение. От запрета никто не выиграет», – заявил президент Норвежской гандбольной ассоциации Каре Гейр Лио.