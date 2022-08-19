«На Норвегию давят, чтобы она продавала газ ниже рынка. Пора перестать повторять как мантру, что «спорт вне политики». Терюшков о возможных санкциях против норвежского спорта

Член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что Антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса.

«Спорт в данной ситуации, как всегда, стал частью действенного инструмента в политических разборках. Это обычные методы воздействия наших западных партнеров. Вы знаете, что, как и в России, у Норвегии спорт является национальным приоритетом. Мы прекрасно знаем норвежских лыжников, биатлонистов, конькобежцев, у простых граждан это предмет для гордости и пример для подражания.

А причина обличения этих «грязных» спортсменов очень простая. Норвегия – газодобывающая страна с достаточным запасом этого природного ресурса. Цены на газ просто в космосе и продолжают подниматься. С Россией по понятным причинам договориться по ценообразованию не получится, а Европу ждет холодная зима.

Газа в хранилищах не хватает, поэтому Еврокомиссия всю последнюю неделю давит на Норвегию, чтобы та продавала газ ниже рынка. Норвегия, естественно, сопротивляется, что и стало причиной такого пристального внимания нашего дружного американо‑европейского олимпийского сообщества к Норвегии.

Поэтому здесь проблема не в допинге и не в антидопинговом законодательстве, которое WADA (Всемирное антидопинговое агентство – Sports.ru) не замечало три последних года. Все спокойно жили в этой парадигме и не замечали этого, возбудившись только сейчас.

Пора перестать повторять как мантру выражение «спорт вне политики». Спорт сегодня – это весьма значимая часть политики и возможность манипуляции теми странами, которые не поддаются на влияние англосаксов и американцев. Понятная, простая парадигма, существующая в современном обществе», – заявил Терюшков.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады