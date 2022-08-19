Кунде сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не зарегистрируют до 31 августа. В клубе уверены, что успеют

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Жюль Кунде может покинуть «Барселону» почти через месяц после трансфера из «Севильи».

Твиттер передачи Què T’hi Jugues, выходящей в эфире Cadena SER, сообщает, что француз получит возможность бесплатно покинуть «блауграну», если до 31 августа клуб не сможет его зарегистрировать. Такое условие прописано в договоре.

При этом в каталонской команде убеждены, что все формальности соблюсти удастся, а футболист будет зарегистрирован вовремя.

Кунде был приобретен за 50 млн евро, еще 5-10 млн могут быть перечислены в качестве бонусных выплат.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселоне» нужно более 20 млн евро, чтобы зарегистрировать Кунде

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