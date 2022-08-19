Загитова о планах: «Я плыву по течению. Сейчас меня занимает карьера в фигурном катании, а что будет завтра – посмотрим. Время еще есть»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих планах в карьере.

– Вы первая и пока единственная фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. С таким списком достижений, как у вас, иные бы сказали, что спортсмен достиг своего потолка. Какие цели вы ставите перед собой в будущем?

– Вне зависимости от регалий мои цели высоки. С оглядкой на достижения я не стремлюсь останавливаться, и хочется всегда сделать все на максимум. А насчет планов, то я плыву по течению. Сейчас меня занимает карьера в фигурном катании, а что будет завтра – посмотрим. Время еще есть, – сказала Загитова в интервью журналу «Собака.ru».