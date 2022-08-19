Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из «ПСЖ» «аргентинскую республику»

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Килиан Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в раздевалке «ПСЖ».

23-летний нападающий стал вести себя по-другому после подписания нового контракта с клубом. Партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».

Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды «аргентинскую республику», сформировавшуюся в раздевалке из игроков этой страны.

В нее входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес, также тесно общались с этой группой Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар.

После матча с «Монпелье» (5:2) появилась информация, что бразилец выразил недовольство тем, что Мбаппе стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, сообщалось, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

Ранее стало известно, что инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем.

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