Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из «ПСЖ» «аргентинскую республику»

недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в раздевалке .

23-летний нападающий стал вести себя по-другому после подписания нового контракта с клубом. Партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».

Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан убрать из команды «аргентинскую республику», сформировавшуюся в раздевалке из игроков этой страны.

В нее входили , , и , также тесно общались с этой группой , и .

После матча с «Монпелье» (5:2) появилась информация, что бразилец выразил недовольство тем, что Мбаппе стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, сообщалось, что Мбаппе попросил продать .

Ранее стало известно, что инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем.