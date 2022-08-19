Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из «ПСЖ» «аргентинскую республику»

Килиан Мбаппе недоволен сформировавшейся группой аргентинцев в раздевалке «ПСЖ».
23-летний нападающий стал вести себя по-другому после подписания нового контракта с клубом. Партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».
Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды «аргентинскую республику», сформировавшуюся в раздевалке из игроков этой страны.
В нее входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес, также тесно общались с этой группой Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар.
После матча с «Монпелье» (5:2) появилась информация, что бразилец выразил недовольство тем, что Мбаппе стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.
Кроме того, сообщалось, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.
Ранее стало известно, что инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем.