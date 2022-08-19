Тухель оштрафован на 35 тысяч фунтов и будет отстранен на 1 матч, Конте заплатит 15 тысяч фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия дисквалификации Тоттенхэм Антонио Конте Футбольная ассоциация Англии Томас Тухель деньги Футбол

Определено наказание для главных тренеров «Челси» и «Тоттенхэма» за стычку.

Специалисты повздорили во время матча 2-го тура АПЛ (2:2) после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга и были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия. Они обвиняются в неподобающем поведении.

Футбольная ассоциация Англии решила, что Томас Тухель, возглавляющий «Челси», будет оштрафован на 35 тысяч фунтов, а также отстранен на один матч, однако вступление в силу решения в части дисквалификации пока отложено.

Антонио Конте из «Тоттенхэма» должен будет выплатить 15 тысяч фунтов. Постановление может быть обжаловано.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

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