Определено наказание для главных тренеров «Челси» и «Тоттенхэма» за стычку.
Специалисты повздорили во время матча 2-го тура АПЛ (2:2) после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга и были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия. Они обвиняются в неподобающем поведении.
Футбольная ассоциация Англии решила, что Томас Тухель, возглавляющий «Челси», будет оштрафован на 35 тысяч фунтов, а также отстранен на один матч, однако вступление в силу решения в части дисквалификации пока отложено.
Антонио Конте из «Тоттенхэма» должен будет выплатить 15 тысяч фунтов. Постановление может быть обжаловано.
Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия