«Спартак» может пригласить камерунского форварда Ганаго. «Ланс» не отпустил его в «Краснодар» в аренду

Нападающий может продолжить карьеру в России.

23-летнего форварда хотел арендовать , однако французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.

Камерунца предложили . Если он понравится главному тренеру Гильермо Абаскалю, московский клуб попытается оформить трансфер.

Однако «Спартак» также не планирует сразу покупать Ганаго и будет пробовать согласовать его аренду.

В прошлом сезоне нападающий забил пять голов в 28 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.