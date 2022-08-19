«Спартак» может пригласить камерунского форварда Ганаго. «Ланс» не отпустил его в «Краснодар» в аренду

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в России.
23-летнего форварда хотел арендовать «Краснодар», однако французский клуб отказал, так как рассчитывает продать игрока.
Камерунца предложили «Спартаку». Если он понравится главному тренеру Гильермо Абаскалю, московский клуб попытается оформить трансфер.
Однако «Спартак» также не планирует сразу покупать Ганаго и будет пробовать согласовать его аренду.
В прошлом сезоне нападающий забил пять голов в 28 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.