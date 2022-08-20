«Челси» направил «МЮ» запрос по Магуайру. Харри может стать частью сделки по Пулишичу (Daily Mail)

«Челси» проявляет интерес к капитану .

Daily Mail утверждает, что «синие» направили манкунианцам запрос по защитнику.

Это произошло после того, как «МЮ» стал рассматривать возможность аренды полузащитника лондонцев . Предполагается, что оба футболиста могут стать частью одной сделки.

Приоритетным для вариантом остается защитник «Лестера» Уэсли Фофана, однако и интерес к Магуайру носит серьезный характер, тем более учитывая его возможный вывод из стартового состава «Юнайтед».

Англичанин присоединился к «МЮ» в 2019 году за рекордные 80 млн фунтов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.