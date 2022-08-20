«Челси» направил «МЮ» запрос по Магуайру. Харри может стать частью сделки по Пулишичу (Daily Mail)

«Челси» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру.
Daily Mail утверждает, что «синие» направили манкунианцам запрос по защитнику.
Это произошло после того, как «МЮ» стал рассматривать возможность аренды полузащитника лондонцев Кристиана Пулишича. Предполагается, что оба футболиста могут стать частью одной сделки.
Приоритетным для «Челси» вариантом остается защитник «Лестера» Уэсли Фофана, однако и интерес к Магуайру носит серьезный характер, тем более учитывая его возможный вывод из стартового состава «Юнайтед».
Англичанин присоединился к «МЮ» в 2019 году за рекордные 80 млн фунтов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.