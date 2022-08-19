Бернарду нравится проект «ПСЖ». Парижане хотят купить хавбека «Сити», пока у «Барселоны» финансовые сложности

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не против перехода в «ПСЖ».
Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, парижане возобновили попытки приобрести португальца, инициатором этого является советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш – именно он привез Силву в «Монако» в 2014 году.
Руководство чемпионов Франции контактировало с окружением игрока, а сам хавбек говорил в частной беседе с Кампушем, что ему нравится проект «ПСЖ».
«Пари Сен-Жермен» решил вернуться к варианту с Бернарду на фоне финансовых сложностей у «Барселоны», проявлявшей значительный интерес к футболисту.
В то же время и у парижан могут возникнуть сложности с заключением сделки – из-за финансового фэйр-плей.
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