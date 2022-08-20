Канада и Финляндия впервые встретятся в финале МЧМ. Взрослые сборные играли в финале на трех ЧМ подряд

Сборные Канады и Финляндии впервые сыграют между собой в финале МЧМ.

В полуфинале турнира в Эдмонтоне молодежная сборная Канада была сильнее Чехии (5:2), Финляндия обыграла Швецию (1:0).

Молодежная сборная России была отстранена от участия по решению ИИХФ.

Канадцы сыграют в финале турнира в 3-й раз подряд, финны – впервые с 2019 года. Ранее на этой стадии команды не встречались (плей-офф на МЧМ играется с 1996 года).

Отметим, что сборные Канады и Финляндии встречались в финалах на трех подряд последних взрослых чемпионатах мира (в 2019 и 2022 году победили финны, в 2021 – канадцы).