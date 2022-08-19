УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП. У парижан убытки более 30 млн евро за последние три сезона

УЕФА накажет и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.

С июня прошлого года орган по финансовому контролю клубов следит за парижским клубом из-за значительных убытков, превышающих 30 миллионов евро за три последних финансовых года, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Поскольку «ПСЖ» превысил порог дефицита в 30 миллионов, последствия для них будут более серьезными, чем для .

УЕФА направил мировое соглашение в «ПСЖ» и «Марсель» с перечнем финансовых и спортивных мер в отношении клубов. Им нужно исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более жестких наказаний.

«ПСЖ и «Марсель» могут обжаловать это решение. Вторая апелляция, если потребуется, будет подана уже в Спортивный арбитражный суд.

В июле сообщалось, что у «ПСЖ» убытки 200-300 млн евро за сезон-2021/22, а годом ранее было минус 225 млн.

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