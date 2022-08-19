Ла Лига больше не позволит «Барсе» применять экономические рычаги. Для регистрации игроков нужно продавать или сокращать зарплаты

больше не сможет использовать экономические рычаги для финансовой поддержки клуба.

Ла Лига проинформировала каталонцев, что клубу запретят применять такие рычаги, которых было активировано уже четыре.

Отмечается, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас не допустит активации финансового маневра и призывает сине-гранатовых к продаже футболистов, а также к снижению затрат некоторых своих игроков.

Напомним, что каталонский клуб по-прежнему не зарегистрировал защитника Жюля Кунде для возможности выступления в чемпионате .

Также «Барселона» должна завершить сделку по приобретению Маркоса Алонсо из «Челси». Для упомянутых шагов руководству клуба нужно искать трансферы для своих футболистов, а также сокращать игрокам оклады.