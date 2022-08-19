Вольфганг Пихлер: «Русским нужно понять: невозможно, чтобы спортсмены соревновались, когда их страна участвует в военной операции»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Что вы думаете о решении конгресса продлить запрет на участие спортсменов из России и Беларуси?

– Это четкое и ясное решение. Пока проходит эта спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), спортсмены из этих стран не могут соревноваться. Мне кажется, это нормально, и я удивлен, что русские думают иначе.

– Сколько, на ваш взгляд, должно продлиться это отстранение?

– Если в какой-то момент боевые действия прекратятся, можно будет начать разговоры о возвращении. Но пока спецоперация продолжается, говорить не о чем. Я знаю, что русские наивно заявляют о готовности соревноваться и в разгар этой спецоперации, но у них нет на это никаких шансов.

– Тем не менее профессор Ричард Макларен имеет другую точку зрения. Он считает, что спортсмены не должны страдать от действий своего правительства.

– IBU принял ясные правила. Спортсмены и представители федерации должны полностью дистанцироваться от этой спецоперации, но я пока этого не вижу, поэтому и соревноваться при таком раскладе они не могут. Русским нужно понять: невозможно, чтобы спортсмены соревновались и выступали, когда их страна участвует в военной операции.

Нам надо видеть всю ситуацию целиком. Это не просто конфликт России и Украины, это конфликт России со всем Евросоюзом. Вы видите результат этого – сокращение поставок газа и прочие экономические потрясения. Поэтому сейчас не время вести разговор о возвращении российских спортсменов, – сказал Пихлер.

За Россию заступился сам Макларен – главный обвинитель нашего спорта. Его слова на что-то повлияют?