«МЮ» предложит 34 млн фунтов за переход Гакпо. ПСВ хочет около 38,2 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника ПСВ Коди Гакпо.

Английский клуб собирается предложить 34 миллионов фунтов за 23-летнего игрока.

ПСВ настаивает более высокой сумме – около 38,2 млн фунтов (45 млн евро).

Ситуация осложняется тем, что на следующей неделе ПСВ проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Нидерландский клуб не хочет проводить сделку перед этой игрой.

Отмечается, что Гакпо сообщил ПСВ о желании присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне за два матча в Эредивизи футболист забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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