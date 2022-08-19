«МЮ» предложит 34 млн фунтов за переход Гакпо. ПСВ хочет около 38,2 млн фунтов

хочет подписать полузащитника ПСВ .

Английский клуб собирается предложить 34 миллионов фунтов за 23-летнего игрока.

ПСВ настаивает более высокой сумме – около 38,2 млн фунтов (45 млн евро).

Ситуация осложняется тем, что на следующей неделе ПСВ проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Нидерландский клуб не хочет проводить сделку перед этой игрой.

Отмечается, что Гакпо сообщил о желании присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне за два матча в футболист забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.