ЦСКА предложил за Рошу 1,5 млн евро. Защитник «Портимоненсе» дал согласие на переход

Защитник Виллиан да Силва Роша близок к переходу из в клуб Мир .

По сведениям Metaratings, футболист дал согласие на трансфер в . Переговоры между командами продвигаются активно.

«Чемпионат» утверждает, что армейцы предложили за 27-летнего бразильца 1,5 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в двух матчах чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне он сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.