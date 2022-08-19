ЦСКА предложил за Рошу 1,5 млн евро. Защитник «Портимоненсе» дал согласие на переход

Теги ЦСКА высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Портимоненсе Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Защитник Виллиан да Силва Роша близок к переходу из «Портимоненсе» в клуб Мир РПЛ.

По сведениям Metaratings, футболист дал согласие на трансфер в ЦСКА. Переговоры между командами продвигаются активно.

«Чемпионат» утверждает, что армейцы предложили за 27-летнего бразильца 1,5 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в двух матчах чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне он сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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