ЦСКА предложил за Рошу 1,5 млн евро. Защитник «Портимоненсе» дал согласие на переход

Защитник Виллиан да Силва Роша близок к переходу из «Портимоненсе» в клуб Мир РПЛ.
По сведениям Metaratings, футболист дал согласие на трансфер в ЦСКА. Переговоры между командами продвигаются активно.
«Чемпионат» утверждает, что армейцы предложили за 27-летнего бразильца 1,5 млн евро.
В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в двух матчах чемпионата Португалии.
В прошлом сезоне он сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.