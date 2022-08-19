«Интер» не продаст Шкриньяра и хочет продлить контракт с игроком. Отклонено предложение «ПСЖ» – 50 млн евро плюс бонусы

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«Интер» не продаст Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

Итальянский клуб отклонил последнее предложение парижан по покупке словацкого защитника – 50 миллионов евро плюс бонусы, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Более того, «Интер» теперь настроен на подписание нового контракта с футболистом. Действующее соглашение Шкриньяра истекает в июне 2023 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата защитника по новому контракту может составить около 6-6,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Шкриньяра в 80 млн евро.

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