«Интер» не продаст Шкриньяра и хочет продлить контракт с игроком. Отклонено предложение «ПСЖ» – 50 млн евро плюс бонусы

«Интер» не продаст в .

Итальянский клуб отклонил последнее предложение парижан по покупке словацкого защитника – 50 миллионов евро плюс бонусы, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Более того, теперь настроен на подписание нового контракта с футболистом. Действующее соглашение Шкриньяра истекает в июне 2023 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата защитника по новому контракту может составить около 6-6,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Шкриньяра в 80 млн евро.