Бускетс отказался от снижения зарплаты. Он покинет «Барсу» и сборную Испании после этого сезона

отказался от снижения зарплаты в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что переговоры с 34-летним полузащитником о сокращении оклада, что необходимо для регистрации новичков, находятся в тупике.

Более того, Бускетс намерен отыграть действующий контракт до конца и затем покинуть не только «Барселону», но и завершить выступления в сборной Испании.

Бускетс играет за основную команду «Барселоны» с 2008 года.

До этого появлялась информация о том, что команды МЛС хотят попытаться подписать Бускетса в качестве свободного агента в 2023 году.