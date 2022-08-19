Шакил О′Нил: «Стефен Карри – безусловно, лучший игрок в мире»

Легендарный центровой «Лейкерс» ′Нил заявил, что разыгрывающий – «безусловно», лучший игрок в мире на сегодняшний день.

«Никому не победить лучшего игрока в мире, Стефа Карри.

Да, безусловно, я считаю его лучшим игроком в мире. Да, черт возьми. Как сказал бы Кенни Смит, великих игроков можно распознать по количеству чемпионский титулов, которые они завоевали.

Никто не играет лучше, чем Стеф Карри. Он совершает сложные броски, и он реализует сложные броски. Мне нравится, чего он достиг за свою карьеру», – сказал Шак.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия