Шакил О′Нил: «Стефен Карри – безусловно, лучший игрок в мире»

Легендарный центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил заявил, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри – «безусловно», лучший игрок в мире на сегодняшний день.
«Никому не победить лучшего игрока в мире, Стефа Карри.
Да, безусловно, я считаю его лучшим игроком в мире. Да, черт возьми. Как сказал бы Кенни Смит, великих игроков можно распознать по количеству чемпионский титулов, которые они завоевали.
Никто не играет лучше, чем Стеф Карри. Он совершает сложные броски, и он реализует сложные броски. Мне нравится, чего он достиг за свою карьеру», – сказал Шак.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия