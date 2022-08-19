WADA о ситуации с норвежским антидопинговым агентством: «Нам известно о проблеме, находимся в контакте с организацией с целью поиска решения»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало ситуацию Антидопингового агентства Норвегии.

Ранее стало известно, что норвежская организация может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. По законодательству страны, спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей.

Сообщалось, что за последние два года никто из несовершеннолетних спортсменов Норвегии не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

«WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения», – цитирует ТАСС ответ пресс-службу WADA.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей