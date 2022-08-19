WADA о ситуации с норвежским антидопинговым агентством: «Нам известно о проблеме, находимся в контакте с организацией с целью поиска решения»

Теги допинг WADA антидопинговое агентство Норвегии ТАСС Биатлон

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало ситуацию Антидопингового агентства Норвегии.

Ранее стало известно, что норвежская организация может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. По законодательству страны, спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей.

Сообщалось, что за последние два года никто из несовершеннолетних спортсменов Норвегии не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA. 

«WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения», – цитирует ТАСС ответ пресс-службу WADA.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей

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