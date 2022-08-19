«Наполи» арендовал Ндомбеле у «Тоттенхэма» за 1 млн евро с правом выкупа за 30 млн

Полузащитник Танги Ндомбеле стал футболистом .

Клуб Серии А объявил об аренде 25-летнего француза, соглашение также предусматривает возможность выкупить игрока.

Ранее сообщалось, что «шпоры» в результате сделки получат 1 млн евро сейчас и еще 30 млн, если хавбек останется в Неаполе на постоянной основе.

приобрел Ндомбеле летом 2019 года у «Лиона» за 60+10 млн евро.

Вторую часть прошлого сезона француз провел в аренде в «Лионе». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/ADeLaurentiis