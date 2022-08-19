«Барса» почти договорилась с Фойтом. «Вильярреал» начал искать замену защитнику (Херард Ромеро)

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«Барселона» близка к договоренности с защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, стороны почти согласовали условия личного контракта 24-летнего игрока. Его агент был замечен в Барселоне во вторник.

«Барсе» еще нужно будет договориться с «Вильярреалом» о компенсации. Ожидается, что эти переговоры будут более сложными.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» согласен отпустить игрока только за 42 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте аргентинца. 

Тем не менее, Ромеро утверждает, что клуб уже начал искать игроку замену. 

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