«Барса» почти договорилась с Фойтом. «Вильярреал» начал искать замену защитнику (Херард Ромеро)

«Барселона» близка к договоренности с защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом.
Как сообщает журналист Херард Ромеро, стороны почти согласовали условия личного контракта 24-летнего игрока. Его агент был замечен в Барселоне во вторник.
«Барсе» еще нужно будет договориться с «Вильярреалом» о компенсации. Ожидается, что эти переговоры будут более сложными.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» согласен отпустить игрока только за 42 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте аргентинца.
Тем не менее, Ромеро утверждает, что клуб уже начал искать игроку замену.