«Ноттингем» подписал Гиббс-Уайта за 42 млн фунтов с учетом бонусов. Это 16-й новичок и трансферный рекорд клуба

оформил 16-й трансфер в это межсезонье.

Вернувшийся в клуб приобрел полузащитника .

22-летний хавбек заключил с «Форест» контракт на пять сезонов.

«Вулвс» гарантированно получат 25 миллионов фунтов. За счет бонусов сумма трансфера может возрасти до 42 миллионов. Сделка стала рекордной для «Ноттингема».

В 37 матчах прошлого сезона Чемпионшипа Гиббс-Уайт забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в составе . Его статистика – здесь.

«Ноттингем» подписал 16-го новичка – Моргана Гиббса-Уайта за 42,5 млн фунтов. Кого-кого?