🔥«МЮ» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы объявили о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии.
Трансфер будет завершен при условии согласования личных условий между «МЮ» и Каземиро, выполнения требований Великобритании для получения визы и прохождения медицинского осмотра.
Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю.
Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в «Мадрид» и стал твердым игроком стартового состава.
Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз – Кубок Испании, пять раз – Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
Он провел за «Реал» 222 матча и забил 24 гола. Его подробная статистика – здесь.