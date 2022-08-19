🔥«МЮ» объявил о договоренности с «Реалом» о трансфере Каземиро

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Полузащитник «Реала» Каземиро переходит в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили о договоренности о трансфере 30-летнего хавбека сборной Бразилии.

Трансфер будет завершен при условии согласования личных условий между «МЮ» и Каземиро, выполнения требований Великобритании для получения визы и прохождения медицинского осмотра.

Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в «Мадрид» и стал твердым игроком стартового состава.

Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз – Кубок Испании, пять раз – Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

Он провел за «Реал» 222 матча и забил 24 гола. Его подробная статистика – здесь.

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