АПЛ ушла из России, Польша автоматически в финале стыков, «Ливерпуль» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, рекордный хет-трик Левандовского и другие новости

1. Известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. «Ливерпуль» потрепал нервы болельщикам, проиграв дома «Интеру», но прошел дальше благодаря победе в первой игре 1/8 финала.

«Бавария» отгрузила семь голов «Зальцбургу» – Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ и возглавил список бомбардиров турнира. Всего у поляка уже 42 гола в этом сезоне!

2. ФИФА подтвердила, что сборная Польши после отстранения сборной России автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. Решение встретило недовольство не только у нас, но и в Швеции. Игру сборной Украины с Шотландией перенесли на июнь.

3. АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России – контракт с Okko приостановлен. Англичане пополнили внушительный список лиг, ушедших с российских экранов. Как планируете следить за чемпионской гонкой?

4. В КХЛ «Ак Барс» оживил интригу в серии с «Авангардом», одержав победу в четвертом матче. Ротенберг впервые выиграл серию плей-офф как главный тренер – его СКА встретится со «Спартаком» в полуфинале Западной конференции. Московское «Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью». Все результаты дня – здесь.

5. Российский гимнаст Куляк может быть оштрафован или отстранен за выход на награждение с буквой Z на форме. Спортсмен заявил, что «просто показал свою позицию» в ответ на выкрики «Слава Украине» украинских соперников.

6. Российские игроки НХЛ не договорились о совместном заявлении по ситуации на Украине. Тем временем НХЛ приостановила отношения с КХЛ, а «Вашингтон» призвал к мирному решению ситуации на Украине и поддержал своих российских игроков.

7. НХЛ. Первый гол Дадонова за 17 матчей не спас «Вегас» в матче с «Филадельфией» (1:2), «Тампа» проиграла «Виннипегу» (4:7), Василевский пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

8. НБА. 50 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Шарлотт», 39 очков Янниса помогли «Милуоки» справиться с «Оклахомой» на выезде и другие результаты.

9. FIFPro назвала решение ФИФА «слишком робким», потребовав разрешить расторжение контрактов. Впрочем, бразильцы «Зенита», например, никуда не собираются.

10. WADA призвало продолжить тестирование российских спортсменов, несмотря на ограничения.

11. Большунов удалил фото в ретроэкипировке сборной СССР.

12. Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за проектов компании в России.

Цитаты дня

Лука Модрич: «Я рос во время войны и считаю, что она бесполезна. Надеюсь, политики придут к соглашению, и все закончится как можно скорее»

Лапорта о Суперлиге: «Мы боремся с клубами-государствами, не соблюдающими правила. УЕФА мягок с ними, что вызывает подозрения»

Нэтан Чен о допинг-скандале с Валиевой: «Сочувствую ей и всему, через что она прошла. Но нам нужен чистый спорт»

Непряева об этапе Кубка мира в Норвегии: «Местные отморозки подходили в отель чуть ли не с угрозами. Мы встречали озлобленных и агрессивных людей»

Экс-владелец «Пэлас» об уходе бизнесмена из «Челси»: «Абрамович – одно из худших явлений в английском футболе, он создал гиперинфляцию. Скатертью дорога»

Шевченко о ситуации на Украине: «Это кажется страшным сном, но это реальность. Хотим быть частью Европы»