Тренер Швеции Андерссон про Польшу в финале стыков: «Неприемлемо со спортивной точки зрения»

Янне Андерссон осудил автоматический выход сборной Польши в финал стыков по решению ФИФА.
В связи с отстранением сборной России от выступлений в международных турнирах поляки прошли в следующий раунд и сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.
«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо.
Теперь же все наше внимание сосредоточено на игре против Чехии. Мы хотим попасть на ЧМ-2022 и сделаем для этого все необходимое», – заявил главный тренер сборной Швеции.
Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь