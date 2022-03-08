Тренер Швеции Андерссон про Польшу в финале стыков: «Неприемлемо со спортивной точки зрения»

осудил автоматический выход сборной Польши в финал стыков по решению ФИФА.

В связи с отстранением сборной России от выступлений в международных турнирах поляки прошли в следующий раунд и сыграют с победителем пары – .

«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо.

Теперь же все наше внимание сосредоточено на игре против Чехии. Мы хотим попасть на и сделаем для этого все необходимое», – заявил главный тренер сборной Швеции.

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь