Тренер Швеции Андерссон про Польшу в финале стыков: «Неприемлемо со спортивной точки зрения»

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Янне Андерссон осудил автоматический выход сборной Польши в финал стыков по решению ФИФА.

В связи с отстранением сборной России от выступлений в международных турнирах поляки прошли в следующий раунд и сыграют с победителем пары ШвецияЧехия.

«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо.

Теперь же все наше внимание сосредоточено на игре против Чехии. Мы хотим попасть на ЧМ-2022 и сделаем для этого все необходимое», – заявил главный тренер сборной Швеции.

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь

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