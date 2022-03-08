АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России.

объявила о прекращении трансляции матчей в России.

Премьер-лига и клубы единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko.

Кроме того, АПЛ сообщила, что пожертвует миллион фунтов в поддержку народа Украины.

Ранее сообщалось, что Премьер-лига зарабатывает на трансляциях матчей чемпионата в России порядка 6 миллионов фунтов в год.

Также от вещания в России отказалась Футбольная ассоциация Англии, под эгидой которой проводятся игры Кубка Англии.

Данный турнир, который транслировал «Матч ТВ», также не будут показывать в России.

Онлайн-кинотеатр Okko, который входит в Rambler Group, приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ перед сезоном-2019/20.

Контракт был рассчитан на три года. Летом прошлого года права на трансляции Премьер-лиги приобрел холдинг «Матч», сделка должна была вступить в силу с сезона-2022/23.