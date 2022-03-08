Российские игроки НХЛ не договорились о совместном заявлении по ситуации на Украине

Российские игроки НХЛ не смогли договориться о совместном заявлении по ситуации на Украине.
Журналист Рик Уэстхед заявил, что россияне, играющие в НХЛ, в групповом чате телеграма делились мыслями по поводу общего заявления касательно текущей политической ситуации.
Однако обсуждение игроков в чате ни к чему не привело. Оно завершилось после того, как хоккеисты не договорились о том, что должно быть сказано в заявлении.
Ранее агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы некоторых россиян в НХЛ, заявил, что игроки сталкиваются с дискриминацией и расизмом.
На прошлой неделе журналист Павел Лысенков сообщил, что телеграм-аккаунты завели Никита Кучеров, Иван Проворов, Владислав Наместников и Евгений Дадонов.