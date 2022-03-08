Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за проектов компании в России

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Роберт Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за связей с Россией.

Fakt утверждает, что нападающий «Баварии» решил прекратить сотрудничество с китайским производителем электроники после публикации Daily Mail.

Английский таблоид выпустил статью с утверждением, что Huawei осуществляет проект в России. В китайской компании назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Тем не менее Левандовски расторг контракт.

«Хочу сообщить, что мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei.

Выполнение всех рекламных активностей с нашей стороны было приостановлено», – сообщил менеджер футболиста Томаш Завишлак.

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