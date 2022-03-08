Олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о допинг-скандале с российской фигуристкой .

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Церемония награждения командного турнира, где Валиева в составе сборной России выиграла золото, была отложена на неопределенный срок. Чен в составе команды США завоевал серебро.

«Мы все заслуживаем церемонии награждения. Мы заслуживаем вручение этой медали, и мы заслуживали это до отъезда.

Существует так много разных факторов и переменных, которые сыграли довольно существенную роль в этом решении.

Это тяжело... Я определенно сочувствую ей и всему, через что она прошла. Я знаю, это было чрезвычайно тяжело для нее. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», – сказал Чен.