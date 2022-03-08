Большунов удалил фото в ретроэкипировке сборной СССР после критики

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Федерация лыжных видов спорта Норвегии Александр Большунов Эрик Ресте Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов удалил пост в инстаграме, где ранее показал фото в лыжной ретроэкипировке.

На снимке лыжник был изображен в костюме сборной СССР 1980 года. Большунов опубликовал пост перед началом Деминского марафона, где выступали наши ведущие лыжники.

Позднее в Федерации лыжных видов спорта Норвегии, а также в Национальном олимпийском комитете (НОК) страны заявили, что публикация Большунова была неуместна в связи с ситуацией на Украине. На данный момент это фото в инстаграме спортсмена недоступно.

Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»

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