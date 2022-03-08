Большунов удалил фото в ретроэкипировке сборной СССР после критики

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов удалил пост в инстаграме, где ранее показал фото в лыжной ретроэкипировке.

На снимке лыжник был изображен в костюме сборной СССР 1980 года. Большунов опубликовал пост перед началом Деминского марафона, где выступали наши ведущие лыжники.

Позднее в Федерации лыжных видов спорта Норвегии, а также в Национальном олимпийском комитете (НОК) страны заявили, что публикация Большунова была неуместна в связи с ситуацией на Украине. На данный момент это фото в инстаграме спортсмена недоступно.

Глава норвежской федерации о фото Большунова в ретроэкипировке: «Это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине»