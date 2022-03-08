Лапорта о Суперлиге: «Мы боремся с клубами-государствами, не соблюдающими правила. УЕФА мягок с ними, что вызывает подозрения»

Президент «Барселоны» раскритиковал УЕФА и клубы-государства, говоря о .

О судебном споре с УЕФА о Суперлиге

«Мы предприняли все необходимые юридические действия с целью защиты права на свободную конкуренцию в Европейском союзе. Суперлига жизнеспособна и законна. По иску [от УЕФА] все еще нет решения, но эти действия доказывают нашу правоту».

О причинах вступления «Барселоны» в Суперлигу

«Мы боремся с клубами-государствами. Мы должны соблюдать строгие правила, но мы не можем конкурировать с такими клубами, потому что они их не соблюдают.

Финансовый фэйр-плей не одинаков среди лиг Европы. В Испании он строг, и из-за этого мы не можем конкурировать с теми, кто нарушает правила и принадлежат государствам с печатным станком.

УЕФА был очень гибок и очень мягок с этими клубами-государствами, что вызывает у нас подозрения, потому что эти государства финансируют УЕФА. Это не очень хорошо, и мы хотим с этим бороться», – заявил .

Обычно клубами-государствами называют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд