Лапорта о Суперлиге: «Мы боремся с клубами-государствами, не соблюдающими правила. УЕФА мягок с ними, что вызывает подозрения»

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей Суперлига Европы Футбол

Президент «Барселоны» раскритиковал УЕФА и клубы-государства, говоря о Суперлиге Европы.

О судебном споре с УЕФА о Суперлиге

«Мы предприняли все необходимые юридические действия с целью защиты права на свободную конкуренцию в Европейском союзе. Суперлига жизнеспособна и законна. По иску [от УЕФА] все еще нет решения, но эти действия доказывают нашу правоту».

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«Мы боремся с клубами-государствами. Мы должны соблюдать строгие правила, но мы не можем конкурировать с такими клубами, потому что они их не соблюдают.

Финансовый фэйр-плей не одинаков среди лиг Европы. В Испании он строг, и из-за этого мы не можем конкурировать с теми, кто нарушает правила и принадлежат государствам с печатным станком.

УЕФА был очень гибок и очень мягок с этими клубами-государствами, что вызывает у нас подозрения, потому что эти государства финансируют УЕФА. Это не очень хорошо, и мы хотим с этим бороться», – заявил Жоан Лапорта.

Обычно клубами-государствами называют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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