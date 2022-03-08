У Левандовского самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ – за 23 минуты

Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче «Баварии» с «Зальцбургом».
Мюнхенцы после 23-й минуты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов повели со счетом 3:0 благодаря трем голам польского нападающего.
Первые два мяча, на 12-й и 21-й минутах, были забиты с пенальти, третий, на 23-й минуте, – в результате отскока мяча в штангу и последующего добивания с полуметра.
Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.
Подробно со статистикой выступлений Левандовского можно ознакомиться здесь.
«Бавария» – «Зальцбург» – 4:0. Гнабри забил. Онлайн-трансляция