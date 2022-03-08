Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022 после отстранения России. Решение принято ФИФА

по решению сыграет в финале стыков за право выступить на .

Организационный комитет Международной федерации футбола в связи с отстранением России от международных соревнований объявил о том, что польская команда автоматически получит пропуск в решающий матч, назначенный на 29 марта 2022 года. В нем команда встретится с победителем игры между Швецией и Чехией.

Решение об отстранении сборной России и клубов страны от турниров ФИФА и УЕФА было принято в конце февраля. РФС намерен обжаловать его в CAS.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

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