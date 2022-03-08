Свищев про Польшу в финале стыков: «Решение ФИФА не имеет ничего общего с законом»

прокомментировал отмену матча между сборными России и .

ФИФА решила, что Польша автоматически выходит в финал стыков вследствие отстранения России от международных футбольных соревнований.

«Я бы на месте поляков сейчас не радовался и не расслаблялся. Решение ФИФА не имеет ничего общего с законом. Сегодня же было объявлено, что РФС подал жалобу на исключение в Спортивный арбитражный суд.

Не знаю, на что они опирались: на действия устава или внутренний регламент. Мне кажется, они торопятся. Это эмоциональное и неоправданное решение.

Может быть, это сделано под давлением спонсоров. ФИФА спонсируют те же компании, которые уходят из нашей страны. Насколько все это легитимно, должен доказать CAS. Только его решение будет для нас законным.

Правильно, что РФС подал апелляцию. Надеюсь, Дюков и Алаев соберут хорошую команду юристов на это дело. Шанс отстоять позицию нашей страны есть. Если суд не будет оглядываться на политику, то шансы у нас большие.

Нам сейчас нужны два шага: CAS и победа над поляками на футбольном поле», – заявил депутат Госдумы РФ.

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь