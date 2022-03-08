Непряева об этапе Кубка мира в Норвегии: «Местные отморозки подходили в отель чуть ли не с угрозами. Мы встречали озлобленных и агрессивных людей»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам рассказала об угрозах в адрес российской команды на этапе Кубка мира в Норвегии.

– Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно.

– Почему?

– Из-за поведения некоторых местных отморозков.

– А что они делали?

– Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: «Уйди отсюда, а?» Ну правда страшновато было.

И представьте – Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен – городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул.

Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство – нормальные люди. Но даже если бы трое из 100 что-то затеяли бы, последствия могли быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно настроенных людей.

– Это началось в Норвегии или еще в Финляндии?

– В Финляндии тоже были неприятные моменты. Выглядываешь в окно из отеля, а там кружат какие-то машины. Страшновато, – сказала Непряева.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.