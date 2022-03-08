НБА. «Шарлотт» сыграет «Бруклином», «Мемфис» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

Во вторник, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
Соседи по турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» и «Бруклин» встретятся между собой. «Мемфис» попытается обыграть «Новый Орлеан» в погоне за лидерством в чемпионате.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Paycom Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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