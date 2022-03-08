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    НБА. «Шарлотт» сыграет «Бруклином», «Мемфис» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

    Теги Шарлотт Мемфис Бруклин Новый Орлеан НБА Баскетбол

    Во вторник, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

    Соседи по турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» и «Бруклин» встретятся между собой. «Мемфис» попытается обыграть «Новый Орлеан» в погоне за лидерством в чемпионате.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Бруклин
    Дата проведения
    9 марта, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    9 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Финикс
    Дата проведения
    9 марта, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Новый Орлеан
    Дата проведения
    9 марта, 03.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Милуоки
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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