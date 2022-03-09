«Вашингтон» призвал к мирному решению ситуации на Украине и поддержал своих российских игроков

«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

Клуб поддержал позицию (которая ранее прекратила трансляции на территории России и приостановила отношения с КХЛ) и добавил, что надеется на мирное разрешение ситуации «как можно скорее».

«Вашингтон» также выражает полную поддержку своим российским хоккеистам и их родным, находящимся в других странах.

Мы понимаем, что они оказались в непростом положении, и готовы предложить нашу помощь им и их родным», – говорится в заявлении .