FIFPro о решении ФИФА по легионерам РПЛ: «Слишком робко. Игрокам нужно разрешить расторгать контракты»

раскритиковала решение ФИФА по статусу легионеров в РПЛ.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов назвала решение разрешить легионерам Премьер-лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона «слишком робким».

«Решение разрешить иностранным игрокам только приостанавливать контракты и, таким образом, лишь временно покидать российские клубы, слишком робкое.

Игрокам будет трудно найти работу на оставшуюся часть сезона из-за неопределенности, нависшей над ними, и через несколько недель они снова окажутся в очень сложной ситуации.

Это неудовлетворительно даже для игроков, которые связаны краткосрочными договорами в России, где контракты обычно заканчиваются в декабре, и которые могут не захотеть или не иметь возможности вернуться после 30 июня 2022 года.

На прошлой неделе FIFPro сообщила ФИФА, что игрокам нужно разрешить расторгать контракты», – говорится в заявлении организации.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)